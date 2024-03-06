В Минске открывается музыкальный бар с необычной концепцией 6.03.2024, 2:59

Вечеринка-открытие запланирована на 8 марта.

В Минске на Интернациональной, 25а вместо бара «Мюзле» открывается новое заведение Muse с необычной концепцией music storytelling bar. На анонс в соцсетях обратил внимание CityDog.io.

«В нашем баре мы будем включать всеми любимые плей-листы, предоставлять сцену интересным персонажам нашего города для классных историй и просто расслабляться и веселиться в компании самых лучших людей», — пишут организаторы.

Судя по описанию, концепция нового заведения — это музыкальный бар, так как хедлайнерами будут певица PRIMADONNA, солистка кавер-бенда TASTY MUSIC BAND.

Вечеринка-открытие запланирована на 8 марта (пятница) с 20.00 до 04.00. Всем гостям обещают «welcome drink, розыгрыш подарков и танцы до утра».