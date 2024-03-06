Эксперт: Уничтожение «Сергея Котова» – это репетиция удара по Крымскому мосту 6.03.2024, 4:34

Для комбинированного удара нужны Taurus, ATACAMS и морские дроны.

Уничтожение российского патрульного корабля «Сергей Котов» является репетицией Сил обороны насчет возможности выведения из строя Крымского моста, заявил в комментарии LIGA.net бывший спикер Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.

По его словам, «Сергей Котов» был на боевом дежурстве и прикрывал Крымский мост от атак украинских морских дронов.

«Думаю, это была репетиция украинских Сил обороны по поводу возможности выведения из строя ключевой логистической артерии, которая обеспечивает всем необходимым оккупационные войска в Крыму», – заявил военный.

Чтобы удар по Крымскому мосту был «максимально болезненным» для РФ, он должен быть комплексным, отметил Селезнев.

Он пояснил, что для такого удара нужны немецкие дальнобойные ракеты Taurus, чтобы разрушить конструкции, на которых держится мост.

Кроме них необходимы американские дальнобойные ракеты ATACAMS, чтобы разрушить полотно моста, а также морские дроны-камикадзе, которые помогут разрушить основу сооружения, подытожил экс-спикер Генштаба.