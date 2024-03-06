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Белорусский санаторий примет оленеводов и зверобоев Чукотки

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  • 6.03.2024, 8:36
  • 2,728
Белорусский санаторий примет оленеводов и зверобоев Чукотки

Кто оплатит услуги?

В марте белорусский санаторий примет 25 оленеводов и морзверобоев Чукотки. Об этом в Telegram сообщил глава российского региона Владислав Кузнецов.

Среди них – 8 работников из общин «Дауркин», «Лорино» и 17 человек из оленеводческих хозяйств «Амгуэма», «Канчаланский», «Возрождение» и «Островное». В санатории они проведут 21 день.

В этом году в программу санаторного отдыха включили неработающих пенсионеров оленеводческого и морзверобойного промысла. Все услуги оплатит региональный Фонд «Полюс Надежды» при поддержке правительства округа.

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