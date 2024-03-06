В окружении Путина появилось новое подставное лицо 2 6.03.2024, 8:46

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Кого назначили «жителем» Ставрополя?

5 марта глава РФ Владимир Путин вышел к группе людей в городе Солнечнодольск Ставропольского края, чтобы пожать им руки и позволить поцеловать себя.

Как пишет ТГ-канал «ЧТД» реальных жителей города, желавших увидеть президента РФ, загнали за ограждения. Увидеть его люди смогли только через забор. Кроме этого перед приездом диктатора силовики перекрыли въезд в Шпаковский район, из-за чего водители в Ставрополе вынуждены были стоять в пробках.

Но пропагандисты, разумеется, показывают, как Путин прогуливается в гуще радующихся его приезду горожан. Среди специально отобранных «жителей» Солнечнодольска оказался и сотрудник отряда спецназначения «Гром», чемпион Европы по карате Евгений Дмитриев, пишет «Агентство».

«Судя по видео, Путина от людей отделял забор и его охрана, а в толпе по периметру находились несколько крепких мужчин в черных шапках, которые не снимали президента и не пытались пожать ему руку. Одним из этих мужчин и оказался Дмитриев», - говорится в сообщении.

В мае 2021 года официальное издание МВД России опубликовало интервью с Дмитриевым, назвав его оперуполномоченным отряда специального назначения «Гром» управления по наркоконтролю (УНК) ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Телеграм-канал журналистки Фариды Рустамовой связал выход Путина к толпе с похоронами Алексея Навального. Так Кремль хотел показать, что «россияне любят его, а не Навального».