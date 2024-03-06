Гражданам Индии предложили посетить Беларусь и отправили на войну с Украиной
- 6.03.2024, 8:50
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Разразился скандал.
Семеро граждан Индии обвинили РФ в похищении и принудительной вербовке.
Видео обращения пленников, просящих о помощи, впервые было опубликовано в соцсети Х, передает Диалог.UA.
Индусы, облаченные в военную форму ВС РФ, записали видеообращение с просьбой вернуть их домой.
Они отмечают, что их «в любой момент могут направить для участия в боевых действиях» в Украине.
СМИ Индии утверждают, что эти мужчины отправились в Россию в конце декабря 2023 года в качестве туристов, чтобы отпраздновать там Новый год. Туристический агент предложил им посетить еще и Беларусь, где начались проблемы.
«Мы не знали, что нам нужна виза… Когда мы прибыли в Беларусь, агент попросил у нас деньги, а потом исчез», - рассказал один из пленников.
После этого белорусские силовики задержали их отправили обратно в Россию, где мужчины были арестованы.
Подписав некие документы на русском языке, которые им подсунули, индусы оказались в оккупационной армии РФ.
Они прошли 15-дневное обучение и ждут отправки на фронт, куда, очевидно, ехать не желают.
«Нас заставляют воевать на войне против Украины», - пожаловались граждане Индии. Они утверждают, что россияне их шантажируют, угрожая посадить на 10 лет в тюрьму, если они не отправятся на фронт.
Стоит отметить, что, по данным издания The Indian Express, мужчины отправились в Россию не как туристы, а для работы в гражданской сфере.
Судя по всему, это не первый такой случай. В феврале правительство Индии сообщило, что работает над возвращением из России 20 своих граждан, участвующих в войне.