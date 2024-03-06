Гражданам Индии предложили посетить Беларусь и отправили на войну с Украиной 6.03.2024, 8:50

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Разразился скандал.

Семеро граждан Индии обвинили РФ в похищении и принудительной вербовке.

Видео обращения пленников, просящих о помощи, впервые было опубликовано в соцсети Х, передает Диалог.UA.

Индусы, облаченные в военную форму ВС РФ, записали видеообращение с просьбой вернуть их домой.

Они отмечают, что их «в любой момент могут направить для участия в боевых действиях» в Украине.

СМИ Индии утверждают, что эти мужчины отправились в Россию в конце декабря 2023 года в качестве туристов, чтобы отпраздновать там Новый год. Туристический агент предложил им посетить еще и Беларусь, где начались проблемы.

«Мы не знали, что нам нужна виза… Когда мы прибыли в Беларусь, агент попросил у нас деньги, а потом исчез», - рассказал один из пленников.

После этого белорусские силовики задержали их отправили обратно в Россию, где мужчины были арестованы.

Подписав некие документы на русском языке, которые им подсунули, индусы оказались в оккупационной армии РФ.

Они прошли 15-дневное обучение и ждут отправки на фронт, куда, очевидно, ехать не желают.

«Нас заставляют воевать на войне против Украины», - пожаловались граждане Индии. Они утверждают, что россияне их шантажируют, угрожая посадить на 10 лет в тюрьму, если они не отправятся на фронт.

Стоит отметить, что, по данным издания The Indian Express, мужчины отправились в Россию не как туристы, а для работы в гражданской сфере.

Судя по всему, это не первый такой случай. В феврале правительство Индии сообщило, что работает над возвращением из России 20 своих граждан, участвующих в войне.