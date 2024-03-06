Чехия поддержала идею Макрона об отправке войск в Украину 6.03.2024, 9:02

Президент страны предложил «не ограничивать себя».

Мир не должен закрывать возможности поддержки Украины. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, информирует портал Novinky.

Певел, в частности, призвал к расширению форм помощи, включая возможное присутствие в Украине, о чем на прошлой неделе заявил президент Франции. При этом, по словам Павела, речь идет не об отправке боевых подразделений, а о формах помощи и «небоевом взаимодействии».

"Я за то, чтобы искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не будем ограничивать себя там, где не нужно», - сказал президент Чехии.

Он отметил, что Европа должна играть большую роль в сдерживании России и добавил, что возможная «учебная миссия» не является нарушением никаких международных правил.

«Украина, несмотря на то, что подверглась нападению, все еще остается суверенным государством. От нас зависит, какую форму помощи мы выберем», - добавил он.