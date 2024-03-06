Белорус в Литве летел со скоростью 200 км/ч
- 6.03.2024, 9:09
Что решила полиция?
Дорожная полиция Вильнюсского округа остановила на трассе гражданина Беларуси, который грубо нарушил правила дорожного движения, создавая опасность для других его участников, пишет Delfi.lt.
4 марта в 19.30 часов в Шальчининкском районе на дороге Вильнюс — Лида литовская полиция заметила внедорожник с белорусскими номерами, который очень опасно маневрировал.
Машина мчалась в сторону Вильнюса на скорости около 200 км/ч, обгоняла другие транспортные средства несмотря на сплошную линию, для других участников движения в этом была явная опасность.
Водитель нарушал ПДД даже несмотря на то, что на этой дороге стоят посты контроля скорости, которые измеряют среднюю скорость на определенном отрезке.
В конце концов белоруса остановили полицейские, которые ехали на автомобиле без опознавательных знаков. За опасное поведение и нарушение ПДД водителю грозит штраф от 170 до 230 евро и лишение прав на 3-6 месяцев.