«Беларуская выведка»: От Лукашенко хотят избавиться весьма иезуитским способом 20 6.03.2024, 9:25

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фото: ТАСС

Доклад КГБ и Совбеза поверг в шок окружение диктатора.

На доклад лично Лукашенко легли материалы и аналитика Совбеза и КГБ, которые повергли в шок окружение посвященных, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

Доклад Тертеля о попытках «вмешаться в выборы» неожиданно практически не касался традиционных «змагароў» и «тлетворного Запада». Весь массив оперативной информации и аналитики показал наличие и углубление пророссийского актива, чья деятельность якобы направлена официально на укрепление «союзного государства» РФ и Беларуси, а на самом деле - последовательно ведется деятельность, направленная на подрыв и поэтапное свержение режима самого Лукашенко.

Данные оперативной работы, проводимой КГБ в течение года, впечатляют даже бывалых контрразведчиков. Интенсивность и качество российской оперативной, конспиративной и агентурной деятельности, на территории Беларуси, в том числе с использованием современных возможностей электронной разведки, превысили все отведенные для русских рамки. Количество различных блогеров, лидеров мнений, открытых активистов-«земляков», комментаторов, общественников, волонтеров и явно кремлевских и прокси ботов создает впечатляющих размеров спящую пророссийскую армию.

Впервые отмечается деструктивная «мягкая сила» РПЦ. Описываются детали глубочайшего проникновения «новой пятой колонны» в госаппарат, Минкульт, идеологию (вплоть до руководителей управлений самой администрации Лукашенко), печатные и электронные госСМИ, ТВ каналы, силовые структуры и подразделения МВД, такие, как Внутренние войска и даже в управление по борьбе с экстремизмом ГУБОПиК.

Констатирован «заход за красные линии».

«До Лукашенко окончательно дошло, что его «восточный брат» явно поставил перед собой цель избавится от него весьма иезуитским способом», — пишут авторы канала.