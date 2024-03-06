Молния ударила в пассажирский Boeing после его взлета в аэропорту Ванкувера 2 6.03.2024, 9:28

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Видеофакт.

В пассажирский самолет ударила молния вскоре после вылета из аэропорта Ванкувера, этот момент запечатлел на видео очевидец, сообщает местный телеканал CTV News.

Инцидент произошел в понедельник вечером, 4 марта, кадры случайно снял на свой телефон пилот-курсант Итан Уэст, который находился недалеко от международного аэропорта и смотрел, как взлетают самолеты.

Уэст рассказал, что молния ударила в пассажирский Boeing 777−300.

«Это один из моих любимых самолетов. Он издает очень громкий ревущий звук, я пытался услышать его», — сказал 19-летний парень.

Однако вместо этого ему удалось запечатлеть необычный и опасный момент, когда в самолет попадает молния.

Парень добавил, что после инцидента с помощью сервиса онлайн-отслеживания полетов он узнал, что лайнер продолжил путь к месту назначения — лондонскому аэропорту Хитроу.

«Я наблюдал за ним, он продолжал подниматься. Думаю, экипаж пришел к выводу, что продолжать полет безопасно», — поделился он своими предположениями.

По данным канадских исследователей из Университета Макгилла, молния попадает в самолеты в среднем примерно раз в год. Однако воздушные суда сделаны так, чтобы выдерживать подобные удары. Тем временем, по информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США, молния может нанести ущерб, но еще ни разу за многие десятилетия не приводила к крушению самолета.