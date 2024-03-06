ВСУ впервые использовали французские бомбы AASM Hammer 1 6.03.2024, 9:49

2,804

В чем их особенность?

Вооруженные силы Украины впервые использовали французские авиабомбы AASM Hammer. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете.

Издание Forbes 4 марта заявило, что украинские военные используют бомбы AASM Hammer после того, как в январе 2024 года Франция начала поставлять их в количестве 50 единиц в месяц.

По данным журналистов, ранее украинские бойцы наносили удары по врагу американскими бомбами Joint Direct Attack Munition (JDAM), однако их использование прекратилось из-за того, что «США недавно не оказали помощь Украине».

Заметим, что 4 марта в сети появилось видео, на котором показано атаку по российскому складу снабжения в Казачьих Лагерях. Украинские бойцы нанесли удар с помощью французских бомб AASM Hammer.

Full strike on a Russian depot in Kozachi Laheri pic.twitter.com/wlOS6MihRQ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 4, 2024

Бомбы AASM Hammer: что известно

AASM Hammer — французские авиабомбы, которые существуют в двух версиях — на 250 и на 1000 кг. Дальность полета AASM Hammer может достигать более 70 километров, поскольку на авиабомбу Mk82, BLU109 или Mk 84 устанавливают двигатель и систему наведения. Однако также дальность поражения зависит от высоты сброса.

Напомним, 2 марта авиационный эксперт Валерий Романенко сообщил, что ежемесячно Франция будет передавать Украине около 50 авиабомб AASM Hammer. По его словам, это вооружение совместимо не только с советскими самолетами Су-24 и МиГ-29, но и с французскими и американскими истребителями F-16.

26 февраля министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Украине модернизировали советские самолеты для авиабомб AASM Hammer.