Дрожащий Штирлиц совсем уж близок к провалу

Дрожащий Штирлиц совсем уж близок к провалу3
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 6.03.2024, 9:52
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Глава СВР, нервно одергивая пиджак, устроил «пляски».
Российский «дрожащий Штирлиц» со своим заявлением о смерти Навального в эфире «Соловьев Live» был убедителен примерно так же, как во время легендарного выступления на путинском Совбезе РФ перед вторжением в Украину.
«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел», - заявил глава СВР Сергей Нарышкин, при этом зачем-то приподнявшись с кресла. А затем, нервно одергивая пиджак, странно переминая руками и ногами, понес про «пляски вокруг гроба с Навальным», которые устроил... нет, не Кремль - Запад.
Совсем уж было неловко за путинского «рыцаря плаща и кинжала», когда на реплику пропагандиста Соловьева, тот по сути признал, что даже за Полярным кругом нашей бескрайней родины, в колонии у Харпа, успешно работает вражеская украинская агентура (согласившись с «диагнозом» главы ГУР Украины Буданова).
И ведь даже не скажешь, что «никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу». Все уже привыкли к убожеству, лизоблюдству и комичности всех тех, кем окружил себя «великий геополитик» за четверть века.
Телеграм-канал «СерпомПо»