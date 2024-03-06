Дрожащий Штирлиц совсем уж близок к провалу 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

6.03.2024, 9:52

4,910

Сергей Нарышкин

Глава СВР, нервно одергивая пиджак, устроил «пляски».

Российский «дрожащий Штирлиц» со своим заявлением о смерти Навального в эфире «Соловьев Live» был убедителен примерно так же, как во время легендарного выступления на путинском Совбезе РФ перед вторжением в Украину.

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел», - заявил глава СВР Сергей Нарышкин, при этом зачем-то приподнявшись с кресла. А затем, нервно одергивая пиджак, странно переминая руками и ногами, понес про «пляски вокруг гроба с Навальным», которые устроил... нет, не Кремль - Запад.

Совсем уж было неловко за путинского «рыцаря плаща и кинжала», когда на реплику пропагандиста Соловьева, тот по сути признал, что даже за Полярным кругом нашей бескрайней родины, в колонии у Харпа, успешно работает вражеская украинская агентура (согласившись с «диагнозом» главы ГУР Украины Буданова).

И ведь даже не скажешь, что «никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу». Все уже привыкли к убожеству, лизоблюдству и комичности всех тех, кем окружил себя «великий геополитик» за четверть века.

Телеграм-канал «СерпомПо»