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Украинские вертолеты ударили по россиянам под Авдеевкой

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  • 6.03.2024, 10:05
  • 1,734
Украинские вертолеты ударили по россиянам под Авдеевкой
иллюстрационное фото

Эффектное видео.

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ показала, как армейская авиация поддерживает пехоту на Авдеевском направлении фронта. Украинские вертолеты мощно наносят врагу огневые удары.

Эффектные кадры опубликовали в телеграм-канале 47-й бригады. На них видно, как два вертолета с украинской символикой выполнили задание и среди облаков дыма покинули поле боя, информирует Цензор.НЕТ.

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