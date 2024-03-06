«С кринжового подарка еще и навар получила». 6.03.2024, 10:15

Белорусы поделились историями о странных презентах.

Журналисты onliner.by попросили читателей рассказать о странных или неловких подарках в их жизни. Истории оказались местами смешными, а местами драматичными. Деньги и время, упакованные в подарочный пакет, могут как сплотить людей, так и сломать отношения.

Больше десяти лет назад минчанка Наталья встречалась с парнем, который жил в другой стране. Однажды молодой человек приехал в Минск на Новый год — планировал увидеться и с друзьями, и с девушкой. У нее как раз день рождения зимой — праздника получалось два.

— Он говорит: «Я тебе привез подарки». Открывает пакет — а там варежка-прихватка кухонная. Это, конечно, полезный подарок, но когда его дарит тебе парень 30+ лет — ну такое. И второй достает — игрушку-снеговичок на елку. Такой китайский ширпотреб, — с улыбкой вспоминает девушка.

По словам собеседницы, парень тогда не работал и вряд ли сам собирал сувениры в путешествие. Скорее всего, ему помогала мама.

— Было похоже, будто ребеночка в младшей школе мама подстраховывает и на 8 Марта советует: «Вот, возьми, пойди и подари девочке».

Девушке тогда хотелось получить более приятный и полезный презент, пусть и недорогой. Его удалось организовать так: в магазине была акция на туши «2 по цене 1», они скооперировались с подругой, и парень оплатил половину покупки. Однако вскоре пара все равно распалась. Зато прихватка хранится до сих пор и периодически используется. «В хозяйстве все пригодится», — смеется Наталья.

Есть у нее еще одна история неудачного подарка — правда, уже не в материальном плане, а в эмоциональном. Произошла она с другим молодым человеком, с которым дружили с универа, а потом встречались два месяца. К 14 февраля девушка на последние деньги купила для парня туалетную воду 212 Sexy Man от Carolina Herrera. Аромат ему очень нравился, взяла большой флакон. Отмечали накануне, молодой человек был загадочен.

— Он приготовил вкусный ужин, потом сделал ванну с пеной и свечами, но у меня все равно было нехорошее чувство: как будто оттягивает неприятный момент. И вот у меня парфюм наготове, а он говорит: «Ты знаешь, я понял, что влюбленность прошла».

По словам девушки, парень недавно пережил развод и накануне этого свидания узнал, что бывшая жена уже беременна от другого мужчины.

— Он лежал рядом и плакал: «Это мог быть мой ребенок». А у меня в сумочке духи, и я думаю: «А мне что делать?»

Позже парень извинился, расставаться не захотел — и девушка дала ему шанс. Они провстречались еще полгода. Кстати, один из лучших подарков в жизни героини преподнес этот же молодой человек — мобильный телефон на прощание.

«Все это сгреб и подарил мне»

Историю неожиданного подарка, который, несмотря на непрезентабельный вид, оказался выгодным, рассказала читательница Мария. Дело было несколько лет назад, тогда она встречалась с парнем в формате «друзья с привилегиями». Подарков не предполагалось, девушка вообще ничего не дарила. А вот молодой человек — да.

— Когда мы были у него дома, он внезапно сказал: «Давай я тебе кое-что подарю». Достает из какого-то угла фитнес-браслет — по-моему, Samsung. Для своего времени он был неплохой, но треснутый, ношеный. В том же углу он нашел какие-то старые сувениры из Египта: брошки в виде жука, кошки — туристические украшения, которые на работу не наденешь. Все это сгреб, подарил мне — и да, к своему стыду, я носила часы какое-то время.

Девушка признается: несмотря на дефект, они были удобные. Часы работали и даже с трещиной смотрелись на руке стильно. Позже Мария рассталась с парнем. Большинство сувениров попали под раздачу во время очередного расхламления, а у фитнес-браслета судьба оказалась интереснее.

— Часы я даже потом продала за 5 рублей. Так что с кринжового подарка еще и навар получила.

Еще одной историей неудачного подарка от парня поделилась с нами Анастасия из Бреста. Два года она встречалась с молодым человеком на расстоянии. По словам девушки, парень был обеспеченным и часто хвастался достатком. За полгода до дня рождения он обещал подарить ей дорогой аксессуар, хотя она не просила. До праздника оставалась неделя, и тут парень внезапно пожаловался, что его обманули во время шопинга в интернете и он потерял деньги. Рассказать подробности Анастасии отказывался: ведь это был ее подарок.

— Он сказал: «Я увидел кое-что, что было бы тебе очень к лицу». Всю неделю он писал, как ждет не дождется моей реакции. И я тоже очень ждала. В день рождения мне приходит коробка — а там 13 роз и желе в шоколаде. Оно стоит доллар. К лицу должны были быть алые розы, хотя у меня любимый цвет розовый.

Девушка думала, что парень купил что-то дорогое и стал жертвой интернет-мошенников, а оказалось, что магазин заменил шоколад в заказе на более дешевый. С мужчиной они расстались, в том числе из-за невыполненного обещания.

— Он прямым текстом сказал мне, что ему не важно, рада ли я, что главное в подарке на день рождения — это счастье дарящего.

Вера из Могилева оказалась по ту сторону баррикад в партнерских подарках: она вручила то, что расстроило человека. Обычно девушка вдумчиво выбирает сюрпризы и попадает в точку, но однажды с подарком для мужа что-то пошло не так. Тот всю жизнь занимался футболом, тренажерку не любил: слишком скучно и монотонно для командного игрока, — но захотел пойти туда за фигурой мечты.

— Я подумала: вау, у меня есть подарок на 23 февраля. Купила сертификат в тренажерный зал, приготовила утром что-то вкусное, стою радостная. Он выходит из душа, открывает конвертик — и меняется в лице. Я ничего не понимаю, а он разочарован.

Потом оказалось, что муж Веры просто не был готов так быстро попробовать что-то новое. В зале он чувствовал себя некомфортно, использовал сертификат и забросил. А спустя несколько лет пошел в тренажерку сам, без давления жены — и теперь ему это нравится.

«Понял, что это мне такой «подарочег» ко дню рождения»

В семье Надежды из Минска «поставщиком» странных подарков стала свекровь (мать мужа). Девушка перечисляет: шляпа с цветочком, бутылка кагора, которая хранится уже год (в молодой семье никто не пьет), детская шапка-ушанка, которая по размеру почти как взрослая, дорогой кофейный сервиз из нержавейки на шесть чашек эспрессо, который стоил рублей 600.

— Еще на Новый год она подарила мне браслет — такой же как у нее. Но прикол был в другом. За месяц до праздника она его надела, и мой муж спросил: «Что это за ужасный браслет?» На Новый год она дарит мне такой же — это было очень неловко, — вспоминает собеседница.

У читателя Ярослава худший в жизни подарок тоже от родственников и тоже к Новому году: ему торжественно вручили лекарство от перхоти. Дело было так. Родные парня заранее узнали, что ему хотелось бы получить постельное белье. Дальше на декабрьском таймлайне у молодого человека был визит к врачу — и схема сломалась. Медик прописал рекомендации по лечению кожи головы, мама попросила их «просто посмотреть». В день икс Ярослав представлял, как вскоре выспится на новом постельном, но не тут-то было: вместо наволочек и пододеяльника его ждали лекарства по списку.

— Как бы спасибо за заботу, но это явно не то, что ожидаешь получить на Новый год, — улыбается читатель.

А вот Виталию из Минска на всю жизнь запомнился подарок от приятеля (так казалось на тот момент). В 2009—2010 годах у него был товарищ, с которым они периодически ходили пить пиво. Платил обычно Виталий. По словам читателя, в то время стали появляться смартфоны на Android типа HTC, а его приятель часто ездил в Чехию и мог привезти такой. На носу был день рождения Виталия, и у них состоялся разговор.

— Я ему говорю: привези мне такой смартфон по себестоимости, без своего интереса. Он ввиду своей корыстности и жадности очень долго не соглашался, а я давил, что постоянно его угощаю. Наш диалог дошел до того, что я намекнул, что он якобы должен тоже сделать мне доброе дело.

Друг был недоволен, некоторое время молодые люди не общались. Потом приятель позвонил и сказал, что привез смартфон. Виталий поехал за гаджетом к его дому. Тот спешил и денег не взял: собирался потом разобраться с суммой и документами. Протянул черную коробку от HTC Desire X, обильно обмотанную широким скотчем. Скотч объяснил тем, что на границе заставили вскрыть упаковку.

— Я сел в машину, раскрыл коробку сбоку — и в нос ударил запах. Вместо смартфона там были собачьи экскременты. Вспомнил свою злость, когда сказал ему, что он должен, и понял, что это мне такой «подарочег» ко дню рождения.

Виталий позвонил знакомому, но тот не взял трубку — ни тогда, ни через пару дней. Мужчина посчитал этот поступок своего рода прощальным подарком и больше на контакт не выходил.