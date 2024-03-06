«Цензор.НЕТ»: Во втором туре Залужный выиграл бы у Зеленского 6.03.2024, 10:22

Валерий Залужный

Опубликованы результаты опроса украинцев.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в этом году, то более трети украинцев поддержали бы политическую силу Валерия Залужного.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании SOCIS, проведенной по заказу «Цензор.НЕТ».

Наибольшую поддержку имеет Валерий Залужный – 31,3% (41,4% среди определившихся и тех, кто пойдет на выборы) и Владимир Зеленский – 21,7% (23,7%). Далее следуют Петр Порошенко – 4,8% (6,4%), Дмитрий Разумков – 4,2% (5,6%), Сергей Притула – 3,1% (4,1%), Кирилл Буданов – 2,4 % (3,2%), Юлия Тимошенко – 2,1% (2,8%), Алексей Арестович – 1,1% (1,5%), Юрий Бойко – 0,9% (1,1%) и Виталий Кличко – 0,7% (0,9%).

19,2% граждан не определились с выбором или отказались отвечать.

В случае, если бы во второй тур президентских выборов прошли Залужный и Зеленский 48,2% украинцев отдали бы свои голоса за бывшего Главнокомандующего ВСУ (67,5% среди тех, кто определился и пойдет на выборы). Действующего главу государства поддержали 23,3% граждан (32,5%).

В то же время 14,1% украинцев выступили и против Залужного, и против Зеленского на должности президента Украины.

Всего было опрошено 3000 респондентов по квотной стратифицированной выборке. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,1%.

Метод исследования: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.

Выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области.

Максимально учтено количество и структура населения внутренне перемещенных лиц; граждан, выехавших за границу; временно оккупированных территорий и местности, где невозможно провести социологическое исследование с учетом проведения активных боевых действий.

Опрос не проводился в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, на временно оккупированных территориях и территориях, где проходят активные боевые действия (часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).