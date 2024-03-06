В Варшаве пройдет марш против насилия в память о жестоко убитой белоруске 6.03.2024, 10:28

Шествие начнется сегодня с места, где произошло трагическое событие.

Сегодня, 6 марта, в Варшаве пройдет марш против насилия. Его участники выйдут на улицы в знак протеста после жестокого нападения и изнасилования Лизы из Беларуси. Преступление было совершено в центре Варшавы, его жертва скончалась несколько дней спустя, сообщает «Польское радио».

Агата Козак из фонда «Краина», который организует марш, сообщила, что шествие начнется в 8 часов вечера на улице Журавья 47, где произошло трагическое событие.

«Мы собираемся в этом месте, чтобы пройти маршем, посвященном Лизе и всем жертвам сексуальных преступлений. Мы собираемся там, одетые в черное. Мы будем идти и протестовать в основном молча. Мы хотим выразить свой гнев и протест против нападений, которые происходят постоянно, и против того, что женщины должны постоянно чувствовать себя под угрозой, просто живя и гуляя по улицам», - сказала Агата Козак.

Изнасилование гражданки Беларуси произошло утром 25 февраля. 25-летняя Лиза возвращалась домой, когда на нее напал мужчина в маске.

Женщина была найдена в одной из арок дома. В результате удушения жертва получила церебральную гипоксию и до самой смерти оставалась без сознания.