закрыть
6 марта 2024, среда, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин рассказал, как работал в тайге лесорубом

19
  • 6.03.2024, 10:32
  • 5,112
Путин рассказал, как работал в тайге лесорубом

Едва ноги волок.

Во время своей рабочей поездки в Ставропольский край глава РФ Владимир Путин поделился «личными воспоминаниями» о своей «работе» в бытность членом стройотряда.

Со слов главы Кремля, после школы от был направлен под Сыктывкар в Республику Коми, где рубил трассу для ЛЭП, работая в тайге лесорубом. Путин рассказал, что «несколько лет подряд туда ездил и работа была очень напряженная».

«Думал, что я спортсмен, честное слово, был кандидат или мастер спорта, чего мне там, ерунда какая, а выяснилось, что нет: к концу дня уже едва ноги волок. А ребята постарше покрепче были… Помню, когда неделю отработали, извините, в баню пошли, я как будто в Эрмитаж пришел в эту баню. Такое чувство было отдыха, абсолютного, полного», — рассказал Путин.

Написать комментарий 19

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин
Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков