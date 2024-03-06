Путин рассказал, как работал в тайге лесорубом 19 6.03.2024, 10:32

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Едва ноги волок.

Во время своей рабочей поездки в Ставропольский край глава РФ Владимир Путин поделился «личными воспоминаниями» о своей «работе» в бытность членом стройотряда.

Со слов главы Кремля, после школы от был направлен под Сыктывкар в Республику Коми, где рубил трассу для ЛЭП, работая в тайге лесорубом. Путин рассказал, что «несколько лет подряд туда ездил и работа была очень напряженная».

«Думал, что я спортсмен, честное слово, был кандидат или мастер спорта, чего мне там, ерунда какая, а выяснилось, что нет: к концу дня уже едва ноги волок. А ребята постарше покрепче были… Помню, когда неделю отработали, извините, в баню пошли, я как будто в Эрмитаж пришел в эту баню. Такое чувство было отдыха, абсолютного, полного», — рассказал Путин.