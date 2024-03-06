Литва заявила про отработку «нейтрализации угрозы» на границе с Беларусью 1 6.03.2024, 10:38

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Для этого призовут 10 тысяч резервистов.

Литовская армия объявила о подготовке к крупнейшим военным учениям в истории независимой Литвы, которые получили название «Гром 2024». Для участия в них из запаса планируют призвать более 10 тыс. человек. Целью учений, согласно официальному заявлению армейского руководства, станет подготовка к «вооруженной обороне государства в общенациональном масштабе». В числе сценариев, которые намерены отработать в рамках национальных учений, фигурирует «нейтрализация нетрадиционной угрозы» в районе «Сувалкского коридора».

Сами учения «Гром 2024» запланированы на апрель-май 2024 года. По информации портала lrt.lt, в рамках учений армейское руководство Литвы намерено провести тренировку Объединенного командования вооруженных сил и проверить способности вооруженных сил страны «поддерживать готовность к обороне в контексте многопрофильных операций», а также оперативное взаимодействие с союзниками.

В частности, для отработки сценария по нейтрализации угрозы в районе «Сувалкского коридора» будут задействованы не только военные силы Литвы, но и соседней Польши. Сами учения будут организованы в контексте учений НАТО совместно с союзными силами Польши, Германии и США.

«Сувалкский коридор» — сухопутный «коридор» длиной около 100 км, который гипотетически мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью России. По этой территории проходит граница Польши с Литвой. Само название образовано от названия приграничного польского города Сувалки. Так эту территорию «окрестил» в 2015 году бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Он предполагал, что это стратегически опасное место, поскольку его гипотетический захват позволит России отрезать от Европы все страны Балтии.

По данным польского издания, в сценарии по защите Сувалкского коридора планируется смоделировать ситуацию повышения уровня угрозы в регионе, граничащим с Беларусью, и отработать связанные с этим действия и решения, такие как передислокация штабов войск из мест постоянной дислокации в резервные округа, организация заседаний Государственного совета обороны, проведение мобилизационных процедур и активизация национальных сил быстрого реагирования.

В Литве ожидают до 5 тыс. солдат НАТО

Что касается союзных войск, то они прибудут в Литву в несколько этапов, каждый из которых будет осуществляться в рамках учений НАТО. Таким образом, помимо литовской армии, вооруженных сил и стратегических штабов на территории государства в разное время будут действовать от нескольких сотен до 5 тыс. военнослужащих союзных войск (не считая тех, которые ротируются и проходят подготовку для региональной обороны на постоянной основе).

Согласно сообщению армейского руководства, одними из важнейших этапов учений для Литвы станет передислокация немецких вооруженных сил «Большая квадрига 2024», в ходе которых из Германии на территорию Литвы будет переброшено более 4,5 тыс. солдат и около 200 единиц боевой техники, в том числе танки Leopard-2, новейшие немецкие боевые машины пехоты Puma и Boxer. В ходе операции будет проверена не только способность Литвы принять прибывающие силы, но и проведены совместные военные учения.

Литовские резервисты обратились к президенту с требованием

Тем временем, литовские резервисты 5 марта выступили с публичным заявлением, призывая президента, правительство и членов парламента внести определенные изменения в систему национальной обороны. Как сообщило издание lrt.lt, авторы обращения потребовали от властей изменить официальную позицию государства так, чтобы «в случае необходимости страна была готова защитить себя».

Обращение подписали 24 бывших военнослужащих разных званий, которые заявили, что из-за войны в Украине и позиции России Литва оказалась «в опасной ситуации, которая создает серьезные, даже экзистенциальные угрозы».

«Хотя и идут разговоры об угрозах, опасениях по поводу геополитической ситуации, изменения в сфере обороны происходят слишком медленно. Оборонная промышленность продолжает стагнировать, нет долгосрочных заказов, не хватает инвестиций для увеличения темпов производства», — отметили авторы обращения и предложили провести реформу в военной сфере, которая коснётся воинского призыва, увеличения военного резерва и будет стимулировать участие гражданского населения в оборонных процессах, в том числе, за счёт создания территориальных отрядов самообороны.