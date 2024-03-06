Холодный расчет: как НАТО готовится к войне с Россией 1 6.03.2024, 11:04

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13 государств Альянса сконцентрировали внимание на северном фланге.

В рамках укрепления обороноспособности НАТО командование Альянса начало военные учения «Nordic Response 2024». В них были задействованы 13 стран-членов, которые своим участием в маневрах демонстрируют готовность к защите своих территорий на фоне недавнего расширения за счет присоединения Финляндии и уже почти оформленного вступления Швеции.

Фактор кремлевского вторжения в Украину и угрозы нападения россиян на одну из стран Альянса прямо не проговорились, но сам контекст учений указывал, что их основная задача – подготовка к возможному столкновению с российскими оккупантами.

Учения «Nordic Response 2024», входящие в более крупные маневры «Стойкий защитник 24», подчеркивают важность коллективной обороны и оперативного реагирования на потенциальные угрозы со стороны Кремля. Каким образом указанные маневры связаны с интересами Украины и в каком случае страны НАТО могут отправить свои войска в нашу страну, говорится в материале «Апострофа».

Легенда понятна

В начале этой недели НАТО дало старт обширным учениям «Nordic Response 2024» для укрепления безопасности своих территорий в северных странах, привлекая свыше 20 тысяч военных из тринадцати стран. Эти учения будут проходить на территориях Финляндии, Норвегии и Швеции в течение почти двух недель.

В рамках этих учений «Nordic Response 2024», организованных под эгидой Норвегии, финская сторона делегировала свыше 4000 военнослужащих. Шведские военные также внесли свой вклад, отправив около 4500 представителей из различных родов войск для учений в условиях арктической зимы.

Участниками также стали военные из Бельгии, Великобритании, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и США. Половина военных будет заниматься операциями на суше, еще половина проведет тренировки на море и в воздухе, используя свыше 50 кораблей, включая и подводные лодки, фрегаты, корветы, авианосцы и десантные корабли. Также в учениях задействованы более 100 единиц авиации, включая истребители, транспортные самолеты, самолеты морской разведки и вертолеты.

Исходя из легенды учений, как отмечают специалисты, основная цель не только в том, чтобы интегрировать силы Финляндии, которая недавно вошла в НАТО, с остальными силами НАТО, но и подготовиться к возможным провокациям Кремля, в том числе и в Балтийском море.

«Обратите внимание, сколько кораблей и разной авиации задействовано в учениях. Среди сугубо боевых задач на учениях «Nordic Response 2024» активно отрабатываются и вопросы логистики. Видно, что командование Альянса отрабатывает вопрос быстрой переброски большого числа людей и техники на дальние расстояния. В том числе на тот случай, если не дай Бог, у нас что-то произойдет нехорошее на фронте и Альянсу, дабы защитить себя от расползания угроз со стороны Кремля, придется перекидывать часть сил в Украину», - пояснил в комментарии «Апострофу» политический аналитик и эксперт по ракетным вооружениям Александр Кочетков.

Публичная цель маневров «Nordic Response 2024», по словам норвежских военных, заключается в обеспечении защиты и обороны скандинавского региона, но сами формулировки заявлений явно указывают на то, что основным «виновником торжества» тут является Москва.

«Мы должны быть в состоянии дать отпор и остановить любого, кто пытается бросить вызов нашим границам, ценностям и демократии. Учитывая текущую ситуацию с безопасностью в Европе, эти учения чрезвычайно актуальны и важны, чем когда-либо прежде», — заявил бригадный генерал, командующий Норвежским центром воздушных операций Трон Странд.

Финляндия, имеющая с Россией общую границу длиной в 1340 километров, в апреле 2023 года стала членом НАТО, завершив длительный период военного нейтралитета. Швеция сейчас находится на последнем этапе вступления в НАТО как 32-го члена, и предположительно, это должно произойти в марте.

Маневры новых членов Альянса

Как Швеция, так и Финляндия укрепили связи с НАТО после Холодной войны, но до открытого вторжения Кремля в нашу страну общественность обеих стран была скептически настроена относительно полноценного членства в Альянсе. Хельсинки и Стокгольм долгое время считали, что стратегия неприсоединения будет оптимальной для поддержания мирных отношений с Москвой как влиятельным игроком в Балтийском регионе, но все встало на свои места в феврале 2022 года, когда россияне пошли на свой тупой блицкриг против нашей страны.

В итоге уже в мае того же года Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО, что сказалось на военной подготовке Альянса. В прошлом НАТО проводило учения под названием «Холодный ответ» («Cold Response») в арктической зоне Северной Норвегии. С присоединением Финляндии и предстоящим вступлением Швеции, учения были расширены и переименованы в «Северный ответ» («Nordic Response»), охватывающие Финляндию, Норвегию и Швецию.

Скандинавские маневры включены в рамки более масштабных учений НАТО «Стойкий защитник 24» («Steadfast Defender»), которые являются самыми крупными маневрами Альянса за последние десятилетия, с участием до 90 тысяч военных. Учения «Steadfast Defender», демонстрирующие способность альянса обеспечивать защиту своих территорий до самых границ с Россией, начались 24 января и продолжатся до конца весны.

Согласно информации от немецкого издания Bild, военные учения моделируют сценарий, в котором РФ атакует территорию Альянса, что ведет к активации 5-й статьи Устава НАТО. Эта статья подчеркивает коллективную оборону, где атака на одного из членов альянса считается атакой на всех.

Тот же источник утверждает, опираясь на данные разведки, что Россия может намереваться осуществить нападение на Европу к концу текущего года или началу следующего года, когда, по их предположениям, США могут ситуативно упустить контроль над глобальным лидерством, что скажется на их возможностях оказать помощь европейским союзникам.

К чему готовятся в Альянсе?

Глава Пентагона Ллойд Остин на недавних слушаниях Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей США заявил, что в случае поражения ВСУ в полномасштабной войне против России, всему Североатлантическому Альянсу придется воевать с кремлевскими оккупантами.

«Мы знаем: если Путин добьется успеха, он не остановится. Он будет продолжать более агрессивные действия в регионе. А другие лидеры во всем мире, другие автократы будут смотреть на это, и они будут поощрены тем фактом, что это произошло, и мы не смогли поддержать демократическое государство», – отметил глава американского оборонного ведомства.

Общественное мнение в странах НАТО также постепенно готовят к тому, что вероятность прямого военного столкновения Альянса с РФ растет с каждым месяцем, и основным виновником тут выступает Москва. Играть бесконечно в «миротворчество» и выражать «глубокую обеспокоенность» относительно действий Москвы у западных элит не получится. Редакция Financial Times, например, сообщает, что в НАТО убеждены, что Москва точно нападет на страну Альянса. По мнению западных дипломатов, полагать, что РФ остановится в Украине было бы «непозволительной роскошью».

«Россия уже давит на страны НАТО. И дело не только в очередных ядерных угрозах Медведева и демонстраций некой «карты», на которой от Украины остались только территория Киевской области. Именно россияне стоят за глушением GPS в Балтийском море, чтобы там ничего не летало и не ходило. Они постоянно включают РЭБ. Агрессия уже идет в замаскированном формате, дабы спровоцировать страны НАТО. Допустим, они в ответ начнут более тщательно проверять российское корабли в Балтийском море, а Москве тут же заявит о «нарушении» международного права. Дать более жесткий ответ – Москва начнет изображать из себя «жертву агрессии». Ситуация постоянно находится в точке закипания. Командование НАТО это видит и, соответственно, готовится», - резюмировал в разговоре с «Апострофом» военный эксперт Иван Ступак.