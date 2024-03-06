Недвижимость погубит Китай Телеграм-канал «Мой друг Доллар»

6.03.2024, 11:18

Руководство страны пропустило важный сигнал.

Премьер Китая Ли Цян на очередной сессии ВСНП заявил о цели на 2024 год. Она сохранена на уровне 5% роста ВВП, как и в 2023 году.

Вот только есть серьезное отличие. 2023 был первым годом без ковидных ограничений и по отношению к низкой базе 2022 показал восстановительный рост всего на 5,2%. За счет чего будут обеспечены 5% в 2024?

Никаких новых серьезных мер поддержки экономики премьер не объявил. А объявленные ранее очевидно не достаточны...

Кризис недвижимости в Китае до сих пор воспринимается как временный, в одном из секторов. И напрасно.

Именно кризис недвижимости сломал экономический рост в Японии в 80-е годы и погрузил ее в «потерянное десятилетие».

Именно с краха недвижимости начался глобальный экономический кризис 2007-2009 годов в развитых странах. И США тогда отнеслись к нему очень серьезно — уронили ставку ФРС «в пол» (до нуля), забрали плохие долги на баланс ФРС, спасали банки, увязшие в плохих долгах, дефицит бюджета улетел в небеса, за 10% ВВП, один за другим следовали раунды «количественного смягчения». И они достаточно быстро выбрались из кризиса.

Ничего похожего в Китае не делается. Базовая ставка ЦБ Китая слишком высока (3,45%) для условий дефляции. Застройщикам Китай дает разоряться. Госрасходы особенно не увеличиваются, дефицит бюджета остается в рамках 3% ВВП.

Недвижимость погубит китайскую экономику. Слишком много настроено за последние годы, целые кварталы и города новостроек стоят пустые. А ведь по оценкам, строительство — это 25-30% китайского ВВП...

Кризис недвижимости накладывается на отток иностранных и стагнацию частных китайских инвестиций, на слабость потребительского спроса (на что недвусмысленно указывает дефляция), на проблемы с экспортом, на перетягивание иностранных производств в соседние страны с более дешевой рабочей силой. И на фундаментальные, определяющие проблемы, прежде всего, старение населения.

Двузначные темпы роста китайского ВВП были нормальны в девяностые - нулевые годы. В десятые это было скорее около 7-8%. После ковида 5% кажутся чрезмерно оптимистичной и недостаточно обоснованной целью.

Китай стоит на пороге дальнейшего сокращения темпов роста и их обнуления. На горизонте маячит китайское «потерянное десятилетие». Но руководство страны пока не воспринимает все это всерьез. Оно уверено в продолжении «китайского экономического чуда». Тем больнее будет столкновение его с реальностью.

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