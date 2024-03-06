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Лукашенко задействует все мощности для обеспечения авиации РФ

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  • 6.03.2024, 11:22
  • 8,448
Лукашенко задействует все мощности для обеспечения авиации РФ

Речь идет о холдинге «Горизонт».

В «парламенте» обговорили расширение производственных мощностей холдинга «Горизонт» для нужд российской армии. Совещание возглавляла лично «председатель совета республики» Наталья Кочанова. Россияне заинтересованы в значительном увеличении поставок дисплеев и авионики для своих вооруженных сил. Об этом в письме в редакцию сайта Charter97.org написал читатель.

Примечательно, что за последний год в «Горизонт» вложили около $3 миллионов. Тут запустили новый цех электронных узлов и блоков, а также участок роботизированной телевизионной техники.

Сегодня «Горизонт» обеспечивает системами отображения информации практически все модификации самолетов военно-космических сил РФ.

По итогам совещания предприятию поставили задачу задействовать под производство все имеющиеся мощности.

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