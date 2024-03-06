Почти в трети грибов на юге Брестской области нашли превышение цезия-137 9 6.03.2024, 11:34

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Специалисты проверили более пяти тысяч проб.

В Брестской области подвели итоги изучения грибов и ягод, собранных на юге региона в прошлом году, на предмет содержания в них радионуклидов. Результатами исследования более пяти тысяч проб поделился Telegram-канал «1регион».

Так, специалисты установили несоответствие по содержанию радионуклидов цезия-137 в дикорастущих дарах леса из Столинского, Ивановского, Лунинецкого, Дрогичинского и Пинского районов.

Превышения выявили в 30,5% исследованных проб грибов и 5,8% проб ягод. Отмечается, что радионуклидов стронция-90 там же оказалось не более разрешенных нормативов РДУ-99.

Также в лесхозах напоминают, что определены специальные места для сбора даров леса. А на территориях, загрязненных радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС, собранная для собственного потребления продукция может быть проверена.

И делают это в аккредитованных лабораториях территориальных центров гигиены и эпидемиологии. Что важно – совершенно бесплатно.