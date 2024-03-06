Полковник ВСУ рассказал о самой эффективной тактике против россиян 5 6.03.2024, 11:34

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«Нельзя сидеть в обороне».

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины полковник Эмиль Ишкулов рассказал, что самой эффективной тактикой против россиян является ползучая маневровая.

Если украинские воины будут сидеть сугубо в обороне, не будут проводить маневровую оборону, активные действия, то станут нести еще больше потерь, рассказал офицер в интервью «Украинской правде». По его словам, украинская сторона уменьшает количество потерь за счет того, что противники не знают, где находятся украинские бойцы, не понимают, куда открывать огонь, «а их командиры обманывают друг друга».

«...Противник превосходит нас в живой силе, в артиллерии, в боеприпасах. Пристреляться в одну точку - дело времени... Ползучая маневровая тактика - наиболее эффективна. Просто не каждому это можно объяснить. Очень страшно пойти в штурм», - поделился командир десантников.

Ишкулов добавил, что оккупанты сейчас имеют преимущество в FPV-беспилотниках, поэтому даже трудно донести стройматериалы, чтобы обустроить себе позицию.