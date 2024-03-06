СМИ: Кум Путина требует вернуть ему гражданство Украины 46 6.03.2024, 11:46

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Виктор Медведчук

И депутатский мандат.

Бывший депутат от запрещенной украинской партии ОПЗЖ и подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук, который сейчас находится в России, в украинских судах требует вернуть ему гражданство и депутатский мандат.

«В публичном поле Медведчук обвиняет Украину в нежелании завершить войну - мол, это украинская власть «бесконечное количество раз заявляет, что никакой мир ей не нужен - а только больше оружия и денег», - говорится в сообщении hromadske.

Зато, по данным журналистов, Медведчук снова хочет оказаться в Украине, и прямо сейчас в украинских судах требует вернуть ему гражданство и депутатский мандат, а также снять санкции, наложенные СНБО.

Отмечается, что через месяц после лишения гражданства Украины и депутатского мандата Виктор Медведчук обратился в Верховный суд. В своем иске он требовал возвращения паспорта для себя и для других депутатов-предателей. Медведчук утверждал, что указ Зеленского был «незаконным, безосновательным, произвольным и принятым с нарушением норм Конституции Украины».

В марте прошлого года Верховный Суд принял исковое заявление и открыл производство по делу - заседания по нему продолжаются до сих пор.

Напомним, что Виктор Медведчук зарегистрировал в РФ антиукраинскую «ОО». Новосозданную «общественную организацию» возглавили сам обвиняемый в госизмене экс-нардеп Украины и пропагандист Денис Жарких. ОО «Другая Украина» проводит в стране-агрессоре РФ публичные антиукраинские мероприятия.

Медведчук корректировал планы ФСБ по созданию оккупационных режимов в Украине. Кум Путина своей рукой вносил коррективы в план ФСБ «Луч», в котором говорилось об агентурных проникновениях и создании оккупационных режимов на территории Украины.