«На сайте акция есть, в ресторане — нет» 1 6.03.2024, 11:45

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Как быть потребителю?

В редакцию «Онлайнера» обратилась читательница, которая 23 февраля отправилась на обед в ресторан. На сайте и в соцсетях заведения сообщалось об очень вкусной акции «Сет из трех блюд по 35 рублей». Там же было сказано, что она действует в ресторанах при заказе доставки через сайт или мобильное приложение. Читательница была в этом ресторане неоднократно и пользовалась данным предложением. Но вот конкретно 23 февраля акция почему-то перестала работать. Как так?

— Когда мы получили меню и я хотела сделать заказ такого сета, то выяснилось, что буклет с этой акцией нам не дали. Я спросила у официанта, а далее у администратора, который пояснил, что «сегодня этого предложения нет, так как высшее руководство приняло такое решение». Я уточнила: на каком основании, ведь 23 февраля — это обычный будний день, не являющийся ни выходным, ни государственным праздничным днем. На что администратор развел руками.

Также я указала, что информация на их сайте, а также в соцсетях об этом предложении имеется. Она актуальна, и никаких ограничивающих условий не указано. А наоборот, уточнено, что работает это предложение и в ресторанах, и на вынос, и с доставкой. Получается, на сайте можно написать что угодно? — интересуется читательница.

С вопросом, как быть в данной (и похожей) ситуации, помогла разобраться юрист Татьяна Ревинская.

— Продавец обязан своевременно довести до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах, продукции общественного питания, оказываемых услугах, связанных с продажей товаров, осуществлением общественного питания. К такой информации, помимо прочего, относится цена и условия оплаты. Указанные требования распространяются и на рекламные акции, поскольку такие мероприятия связаны с особыми условиями реализации товара, как в рассматриваемом случае — снижение цены.

Следовательно, проводя рекламную акцию, нужно предоставить потребителю всю необходимую и достоверную информацию о ее условиях. Способ доведения информации до сведения потребителя определяется организатором (объектом общественного питания) по своему усмотрению, главное, чтобы данная информация была достоверной и полной. Проще говоря, все условия акции потребитель должен понимать однозначно.

Немаловажным является то, чтобы об условиях акции знали и сами работники объекта общественного питания, чтобы при необходимости могли такую информацию донести до потребителя и разъяснить возникающие в связи с этим вопросы.

В конкретном случае, как мы видим, акция рекламировалась посредством соцсети и на сайте заведения, соответственно, такая реклама должна отвечать требованиям Закона о рекламе. В частности, реклама должна быть надлежащей и достоверной, т. е. в ней должна отсутствовать не соответствующая действительности, неточная информация.

Следовательно, если изменить условия акции (например, уменьшить срок проведения) и не уведомить надлежащим образом об этом потребителя, то это можно квалифицировать как доведение до потребителя недостоверной информации. В этом случае объект общепита будет нести ответственность согласно ст. 17 Закона о защите прав потребителей.