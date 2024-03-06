Известный бизнесмен и чиновник Гомельского горисполкома предстанут перед судом 4 6.03.2024, 11:57

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Юрий Сулим и Сергей Карпушенко (слева направо)

Стали известны подробности.

В расписании суда Добрушского района появилось новое коррупционное уголовное дело. По обвинению в получении и даче взятки 14 марта начнут судить Сергея Карпушенко и Юрия Сулима. Кто это такие, рассказывает «Флагшток».

Последнее упоминание Карпушенко в интернете датировано 31 августа 2023 года, когда он проводил прием граждан. В то время он возглавлял управление землеустройства Гомельского горисполкома. Сейчас должность начальника этого управления вакантна — это означает, что руководителя недавно уволили, а нового пока не назначили.

Но почему гомельского чиновника будут судить в районном центре? Дело в том, что до получения должности в горисполкоме Карпушенко был заместителем начальника главного управления землеустройства Гомельского облисполкома. А еще раньше — начальником отдела контроля государственной собственности Комитета госконтроля. Поэтому в уголовном деле может идти речь, например, о выданном за взятку участке в Добрушском районе — в то время, когда в зону ответственности чиновника входил весь регион.

Второй обвиняемый — это известный бизнесмен, директор частного предприятия «Линия сноса». В отношении Юрия Сулима еще в конце 2022 года было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 424 «Злоупотребление властью или служебными полномочиями». Как рассказывал Флагшток, его обвинили в незаконном захоронении строительных отходов, в чем усмотрели нарушение природоохранного законодательства.

Много лет Сулим был в почете у местных властей, не раз становился героем публикаций государственной прессы, его фирма участвовала в пропагандистских кампаниях «За Беларусь» как минимум с 2014 года. А в 2020 году — агитировала за Лукашенко и даже перечисляла средства в его избирательный фонд.

Но уже в 2022 году Министерство природы и охраны окружающей среды забрало у «Линии сноса» лицензию на осуществление обращения с отходами 3 класса. Двукратное обращение Сулима к председателю облисполкома Ивану Крупко не помогло — тот бизнесмена не поддержал и ответил ему, что «причинять вред экологии и нарушать права граждан никому не позволит», сообщала официальная газета облисполкома.