Захарову поймали на предательстве 7 Телеграм-канал «СерпомПо»

6.03.2024, 12:02

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Удивительно, как еще Армения не вышла из ОДКБ.

Армения пока не вышла из ОДКБ, возможные последствия выхода из организации являются гостайной, заявил начальник армянского Генштаба.

Удивительно, что еще не вышла! Мария Захарова приняла от азербайджанцев на Фестивале молодежи в Сочи в подарок брошь в виде цветка «Хары бюль-бюль», который Азербайджан сделал официальным символом победы в войне над Арцахом (Нагорно-Карабахской Республикой). Победы, которая повлекла за собой массовый исход оттуда армян.

То есть официальной представитель МИД России, которая является военным союзником Армении, получает дары в связи с фактическим поражением этого самого союзника в войне!

Неудивительно, что бойкая азербайджанская тетушка, вручавшая Захаровой «награду», кричала «no foto» и просила никого не подпускать. Подарки за предательство лучше вручать тайно.

Телеграм-канал «СерпомПо»