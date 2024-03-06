103-летняя супербабушка с Ямайки назвала фрукт №1, который является ее секретом долголетия 11 6.03.2024, 12:09

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В своем почтенном возрасте она обладает удивительно крепким здоровьем.

Жительница штата Детройт (США) Перл Тейлор - уроженка Кубы и самостоятельная бабушка, которая в 103-летнем возрасте выглядит как девочка, раздает советы в TikTok, сама бегает за продуктами в Walmart, а также занимается спортом.

Секрет этой долгожительницы заключается в особой диете: она регулярно добавляет в свой рацион один и тот же фрукт, пишет Today. Об этом подробнее рассказала внучка бабушки.

«Во многом ее долголетие связано с ее гипернезависимостью, с тем, что она жила сама все эти годы, питалась по-настоящему здоровой пищей и оставалась достаточно активной... В дополнение к ее позитивному мышлению», - считает она.

Издание уточняет, что в своем почтенном возрасте Тейлор обладает удивительно крепким здоровьем. Несмотря на то, что в последнее время Перл таки пришлось взять в руки палочку, она без проблем может подняться по лестнице своего двухэтажного дома и не почувствовать усталости.

Также женщина никогда не имела серьезных заболеваний, например рака. Хотя сейчас все же следит за жизненными показателями через кардиостимулятор. В свои 103 года Тейлор «процветает». Это замечают как ее друзья, так и близкие родственники.

Вот что стоит знать о ее жизни, долголетии и здоровых привычках:

Тейлор предпочитает только домашнюю пищу, ведь она полезнее для здоровья. Она любит готовить сама;

она предпочитает овощи и салаты. Между рыбой и мясом выберет первое;

в ее рационе также есть место поблажкам. Она любит мороженое, сладкое вино и чипсы;

Тейлор на протяжении многих лет употребляет ежедневно несколько кусочков папайи и половину банана;

она готовит себе особый «зеленый сок» из алоэ.

Рецепт напитка Тейлор: перебить вместе свежее алоэ вера (нарезанное кубиками), немного капусты, петрушки, имбиря, сельдерея, добавить воды и подсластитель по вкусу (например цикорий).

«Мое пищеварение действительно замечательное. И это продолжается уже около 30 лет», - комментирует бабушка свой напиток.

В то же время, по словам Перл, помимо особого питания, залог ее успеха - это любовь к себе. «Любовь. Я очень люблю себя», - признается она.

Активная бабушка считает, что прежде всего вы должны думать именно о себе. «Сначала помоги себе, а уже потом другим» - такими правилами руководствуется именно она.