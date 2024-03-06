СМИ: После НПЗ Украина начала громить новый тип объектов внутри России 3 6.03.2024, 12:24

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На что нацелились ВСУ?

Выяснились новые подробности атаки украинского дрона на Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК) им. А. В. Варичева в Курской области.

Этот комбинат поставлял сырье компании «Уральская сталь», которая, в свою очередь, была поставщиком производителя бронетехники «Уралвагонзавода».

Это событие подтверждает, что после серии атак на НПЗ Украина нацелилась на металлургические предприятия, пишет «Агентство».

Первый дрон попал в резервуар с топливом, начался пожар, сообщили в компании. В ГОК отметили, что пострадавших нет, пишет ТАСС.

Когда на территорию комбината приехали врачи и пожарные, предприятие атаковал второй БПЛА, пишет Mash.

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что в результате второй атаки также никто не пострадал.

Михайловский ГОК — одно из крупнейших в России предприятий по добыче и обогащению железной руды. Он принадлежит компании «Металлоинвест» Алишера Усманова.

В 2019 году «Металлоинвест» публиковал релиз о том, что ГОК произвел партию железорудных окатышей (измельченный рудный концентрат, используется в качестве сырья для доменных печей) компании «Уральская Сталь».

Как писал «Проект», «Уральская сталь» поставляла листовой металлопрокат производителю танков и другой бронетехники «Уралвагонзаводу».

В 2019 году «Уральская сталь» также принадлежала «Металлоинвесту», компанию продали в 2022 году «Загорскому трубному заводу».

В декабре 2023 года Михайловский ГОК уже атаковал беспилотник. Тогда БПЛА повредил линии электроснабжения одного из объектов комбината, но само предприятие продолжило работу.

Металлургические предприятия, вероятно, стали новой целью украинских беспилотников в России. 24 февраля атаке подвергся Новолипецкий металлургический комбинат, чья продукция, по данным «Проекта», используется для производства оружия, военной техники и экипировки.

С начала года Украина начала регулярно наносить удары по российским НПЗ, с которыми агентство Bloomberg связывало сокращение переработки нефти российскими НПЗ на 380 тысяч баррелей в сутки к середине февраля.

Подвергаются атакам и другие объекты топливной инфраструктуры. Например, четыре дня назад беспилотник, вероятно, пытался атаковать стратегическую нефтебазу «Ручьи» в Санкт-Петербурге.