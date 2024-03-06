В ГУР озвучили новые потери РФ в результате затопления корабля «Сергей Котов» 2 6.03.2024, 12:32

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Ранены десятки оккупантов.

Во время уничтожения российского военного корабля «Сергей Котов» 5 марта ранения получили по меньшей мере 27 российских захватчиков. Они госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Ликвидированы же, по предварительным данным, семь оккупантов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«По уточненной информации, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля «Сергей котов» получили ранения различной степени тяжести. Безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным – 7 моряков», – говорится в сообщении.

Раньше озвучивалась цифра в шесть раненых захватчиков.

Напомним, в ночь на 5 марта украинские воины поразили и потопили российский корабль «Сергей Котов». Его стоимость составляет около 65 млн долларов. Подробности уничтожения очередного вражеского судна раскрыли в ГУР.

Также в сети появилось видео, зафиксировавшее момент поражения российского корабля в Крыму. Кадры операции показали также в военной разведке Украины.

По данным ГУР, Россия хотела разместить на корабле «Сергей Котов» ЗРК. Этот корабль участвовал вместе с крейсером «Москва» в атаке на остров Змеиный. Он был достаточно новой разработкой государства-агрессора. На боевое дежурство корабли такого типа стали только после 2018 года.

По словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, во время ночной атаки россияне успели провести частичную эвакуацию экипажа. На пристань прибыли около 10 машин скорой помощи. Позже в ГУР рассказали по меньшей мере о шести раненых и семи погибших российских моряках. Всего на борту могло находиться до 80 человек.

Кроме собственно корабля, во время атаки на «Сергея Котова» оккупанты потеряли бортовой вертолет Ка-29 и артиллерийскую установку АК-176.