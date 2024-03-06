«После «Сергея Котова» MAGURA могут атаковать опоры Крымского моста» 1 6.03.2024, 12:54

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Военный эксперт раскрыл сценарий.

В ночь на 5 марта воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали российский корабль «Сергей Котов» пятью морскими дронами Magura V5. В результате поражения судна с двух сторон взорвалась артиллерийская установка АК-176.

Сайт Charter97.org попросил военного эксперта, руководителя украинского Центра военно-правовых исследований Aлександра Мусиенко прокомментировать успешную операцию ГУР МО Украины:

Россия потеряла суперсовременный патрульный корабль, который только в 2022-ом году был спущен на воду. Подчеркну, это один из самых современный кораблей Черноморского флота РФ. Тип проекта «Василий Быков», он строился с 2014-го года.

Ирония в том, что задача этого корабля - патрулирование акватории противодействие надводным дронам, которые его же и потопили. Россияне увидели минут за 40, что может быть атака, но ничего не смогли сделать.

Выделю еще один важный момент: был еще один похожий патрульный корабль «Петр Державин». Он до сих пор стоит на ремонте после ударов по нему в октябре дронами. Тогда были повреждены винты и машинное отделение.

Подчеркну, что «Сергей Котов» привлекался в том числе к охране Крымского моста. Учитывая то, что Украина сейчас заявила о том, что дроны MAGURA могут увеличить грузоподъемность (смогут больше брать), соответственно, если это удастся, то, представьте, какой уровень взрывчатки будет. Не исключено, что этими дронами будут атаковать опоры Крымского моста.

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