Минский таксист рассказал как зарабатывает 250 рублей за смену 3 6.03.2024, 12:55

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Это легально?

Таксист из Минска рассказал о том, как ему удается зарабатывать от 200 до 250 рублей в день. Как у него это получается и не противоречит ли это закону?

Минский таксист рассказал госагенству «Минск-Новости» о том, как можно заработать озвученную им сумму «250 рублей за смену».

По словам автомобилиста, для этого нужно использовать собственный или арендованный автомобиль, либо «висеть» на линии не менее 12 часов». Второй вариант для тех, кто отдает процент перевозчику за использование автомобиля из его таксопарка.

«В случае, если вы используете транспорт перевозчика легко не будет. Чтобы выручить хотя бы 100 рублей за смену, нужно провести за «баранкой» около 15 часов, а это для многих задача непосильная. Кроме того, есть нормы, регулирующие максимальное количество времени, которое таксист может посвятить работе, и 15 часов — это, очевидно, too much», — заметил таксист.

Мужчина рассказал, что сам берет автомобиль в аренду и это обходится ему в 550 рублей за неделю. Выгодно, так как он зарабатывает от 200 до 250 рублей. Чтобы выйти на такую сумму, он не выезжает в «мертвый сезон» и выбирает время повышенного спроса, которое выпадает с 6:00 до 11:00 и после 15:00.

Проще говоря, я не берусь за пустяковые заказы стоимостью от 3 рублей. Понятно, что много на них не заработаешь» — поделился таксист.

Стоит заметить, что постановление министерства транспорта и коммуникаций № 82 от 25 ноября 2010 г. регулирует режим рабочего времени водителей и устанавливает временные рамки согласно законодательству. Так, закон гласит, что продолжительность рабочего дня водителя автомобиля-такси не должна превышать 10 часов. Об этом напомнили и в Транспортной инспекции.

«Хотелось бы уточнить, что, согласно КоАПу (ч. 3, ст. 18.23), за нарушение режима труда и отдыха несет ответственность водитель — в случае чего выплачивать штраф будет именно он, а не диспетчер или перевозчик», — рассказал заместитель начальника филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области Александр Коваленко.

Стоит заметить, что составлением графика работы таксистов и табеля учета рабочего времени занимается исключительно перевозчик.