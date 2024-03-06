Недолго музыка играла 1 Телеграм-канал «Депутатские будни»

6.03.2024, 13:04

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Фото: AFP

Кремлю понадобилось нечто поувесистее, чем коллекция мемов Медведева.

«Недолго музыка играла». Пока команда пиарщиков Кремля думает как запустить новую программу «Вставай на лыжи!» в весенне-летнем сезоне, сам президент РФ Владимир Путин, похрустывая ставропольскими огурчиками и помидорами, уже обдумывает новые инновации, причем аж в космосе.

Недавно замглавы МИД России Сергей Рябков возмущенно отбивался от заявлений стран Запада, что они обеспокоены планами РФ развернуть ядерное оружие в космосе. Чиновник утверждал, что это абсолютная ложь и более того Россия не собирается выходить из договора о космосе 1967 года. Договор о мирном использовании космоса — один из важнейших международных соглашений.

Но вдруг появились сливы разговоров офицеров бундесвера в открытом доступе, случайно ли именно в текущий момент? Хотя откровенно говоря там нет ничего такого чтоб активно кидать тапки. Стали припоминать заявления Макрона о высадке десанта. Далее глава немецкого Минздрава призвал готовить систему здравоохранения к возможному военному конфликту. Ощущение игры в шашки на политической арене прослеживается.

И вот Россия и Китай «серьезно рассматривают проект» по установке на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах. Неужели ядерные планы появились? Или это акт устрашения, призванный сгладить имидж нерешительности России и бряцнуть чем-то поувесистее, чем коллекция мемов Дмитрия Медведева? Как-то топорно и неуклюже все это выглядит, да еще и совместно с Китаем. Однако глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что такой проект «серьезно рассматривается». Тогда совсем не удивительно почему послы стран ЕС отказались от приглашения господина Лаврова.

Телеграм-канал «Депутатские будни»