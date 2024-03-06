Белорусам посоветовали не трогать этот цветок в лесах 25 6.03.2024, 13:42

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Что с ним не так?

С наступлением весны в европейских лесах, в том числе и в Беларуси, начинает цвести смертельно опасное растение. Трогать его ни в коем случае нельзя. Что за оно?

В Бещадском национальном парке (Польша) зацвела дафна, хотя еще рано для этого растения. Его также называют волчеягодником, он растет и в Беларуси. Чем опасна дафна?

Daphne cneorum, или волчеягодник (волчник) боровой — вид растений, распространенный в Средней и Атлантической Европе, в Средиземноморье, на Балканах, в Малой Азии. В СНГ встречается на Украине, в Курской области, в Беларуси обнаружен в 1960-х годах в Лельчицком районе, позднее — в Припятском заповеднике. Растет волчеягодник боровой небольшими группами на ограниченной территории в сосновых лесах средней увлажненности, среди орляка и черники. В Припятском заповеднике вид находится под охраной заповедного режима.

Волчеягодник зацветает одним из первых в лесу весной. Его некрупные нежно-розовые ароматные цветки привлекают внимание.

«Не только цветы, но и все части растения (особенно плоды) содержат ядовитые вещества – дитерпеноиды мезереин и дафнетоксин. Эти соединения оказывают сильное раздражающее действие на кожу и слизистые, способствуют ломкости сосудов и вызывают повышенную кровоточивость, проявляют мутагенные свойства», — рассказали в Национальном парке «Беловежская пуща».

Контакт со свежим соком растения вызывает кожные ожоги и покраснение, а также волдыри и язвы. Отравление может произойти при поедании ягод, жевании коры, контакте сока растения с кожей. Даже вдыхание аромата этих красивых цветов способно вызвать у человека головную боль. Поэтому наблюдать за дафной можно, а вот трогать не нужно. Кстати, некоторые птицы могут употреблять ягоды этого растения без вреда для себя.

А вот у человека употребление более пяти ягод способно вызвать летальный исход.

К слову, в Беловежской пуще волчеягодник встречается довольно часто в составе подлеска смешанных и лиственных лесов. Растение обычно небольшое по размеру – до одного метра высотой.

Ягоды дафны могут быть разного цвета: ярко-красные, черные, темно-синие, фиолетовые и даже белые.