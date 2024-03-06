Стая ударных дронов разнесла артбатарею РФ под Авдеевкой 6.03.2024, 13:46

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От шести гаубиц осталась куча металла.

Разведчики 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе Авдеевки Донецкой области ночью обнаружили вражескую технику, а уже утром от нее осталась куча металла. Об этом сообщают в пресс-службе 3 ОШБр.

«Третья штурмовая уничтожила артбатарею врага под Авдеевкой. Так, во время ночного облета в окрестностях города было зафиксировано размещение четырех вражеских гаубиц Д-30, и еще двух — Д-20. Утром ствольная артиллерийская батарея оккупантов была пикетирована и успешно уничтожена стаей ударных дронов FPV», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вражескую артиллерийскую технику обнаружили бойцы роты «Крылья», а ликвидировали бойцы экипажа FPV «Over head».