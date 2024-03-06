закрыть
6 марта 2024, среда, 15:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стая ударных дронов разнесла артбатарею РФ под Авдеевкой

  • 6.03.2024, 13:46
  • 3,908
Стая ударных дронов разнесла артбатарею РФ под Авдеевкой

От шести гаубиц осталась куча металла.

Разведчики 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе Авдеевки Донецкой области ночью обнаружили вражескую технику, а уже утром от нее осталась куча металла. Об этом сообщают в пресс-службе 3 ОШБр.

«Третья штурмовая уничтожила артбатарею врага под Авдеевкой. Так, во время ночного облета в окрестностях города было зафиксировано размещение четырех вражеских гаубиц Д-30, и еще двух — Д-20. Утром ствольная артиллерийская батарея оккупантов была пикетирована и успешно уничтожена стаей ударных дронов FPV», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вражескую артиллерийскую технику обнаружили бойцы роты «Крылья», а ликвидировали бойцы экипажа FPV «Over head».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин
Разворот Еревана
Разворот Еревана Амиран Хевцуриани