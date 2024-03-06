Белорус ехал в ЕС, но у польских пограничников возникли к нему вопросы 6.03.2024, 13:54

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Фото: Погранслужба Польши

По делу 10-летней давности.

Польские пограничники задержали в пункте пропуска Безледы гражданина Беларуси, которого разыскивал районный суд Белостока. Об этом сообщили в Погранслужбе Польши.

Белорус прибыл в пункт пропуска 4 марта. Проверяя его документы пограничники установили, что районный суд Белостока разыскивает 34-летнего мужчину с 2014 года. Выяснилось, что тогда он был приговорен к 50 суткам лишения свободы или штрафу в размере 7000 злотых (около 1765 долларов по текущему курсу. — Прим. ред.) за контрабанду сигарет

Сообщается, что белорус заплатил штраф и продолжил свой путь.