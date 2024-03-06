СМИ: Оршанских чиновников увольняют после трагедии с убийством детей 3 6.03.2024, 14:01

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В Орше лишились своих должностей сразу два руководителя из райисполкома, пишет местный сайт Orsha.eu.

Один из них — начальник отдела образования Андрей Загурский, который пробыл на этой должности почти 15 лет. Второй — Виктор Калачев, который длительный период работал управляющим делами исполкома, а в последнее время был заместителем председателя исполкома.

По данным Orsha.eu, причиной их отставки стала резонансная трагедия на улице Завадского, когда многодетная мать убила своих четверых детей. Тогда представители Генпрокуратуры пообещали найти виновных в том, что детей не забрали из семьи раньше. Вероятно, начальник образования и заместитель председателя исполкома, курировавший эту сферу, были признаны ответственными за трагедию.

Оба чиновника все еще присутствуют на сайте райисполкома. Но, по данным журналистов, Калачев уже планирует переходить на работу в Оршанский механико-экономический колледж.