Найдена тысячелетняя карта Вселенной 6.03.2024, 14:25

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Она путешествовала между мусульманами, иудеями и христианами.

Представьте, что вы наткнулись на тысячелетнее устройство, которое не только показывало время, но и помогало людям вычислять расстояния. Именно так и произошло, когда доктор Федерика Джиганте из Кембриджского университета наткнулась на древний артефакт, известный как астролябия, пишет IFLScience.

Это карманное чудо, датированное XI веком, служило космической картой, позволявшей отслеживать положение звезд. Что делает эту астролябию особенно интересной, так это смесь культур, выгравированная на ней — арабские, ивритские и западные цифры.

Пометки, которые, очевидно, являются работой нескольких разных людей, вероятно, сделаны во многих местах Европы и Северной Африки. Это позволяет предположить, что этот предмет переходил из рук в руки исламских, иудейских и христианских владельцев, прокладывая свой путь через древние сети научного обмена.

Случайное открытие произошло, когда доктор Джиганте наткнулась на фотографию астролябии на вебсайте Фонда музея Минискальчи-Эриццо в Вероне, Италия. Изначально принятая за подделку, реликвия стала важнейшим экспонатом в коллекции.

После тщательного изучения исследовательница связала стиль астролябии с похожими инструментами из исламского Аль-Андалуса XI века в Испании, где господствовал ислам. Расположение звезд на ее небесной карте подтверждало эту датировку.

На металлической реликвии также есть мусульманские молитвенные строки, которые помогали владельцу во время ежедневных молитв. Арабская надпись «для широты Толедо, 40°». Она свидетельствует о том, что астролябию могли изготовить во времена, когда в Толедо проживали мусульмане, иудеи и христиане.

На инструменте также есть подпись с именами Isḥāq и Yūnus. По мнению специалиста, это могут быть еврейские имена, написанные на арабском языке. Со своей стороны, это позволяет предположить, что когда-то ею пользовались в арабоязычной еврейской общине Испании.

Другой набор надписей, представляющих североафриканские широты, указывает на то, что позже предмет попал в Марокко или Египет, а наличие ивритских надписей указывает на то, что он в конце концов снова оказался в среде европейских евреев.

«Эти ивритские дополнения и переводы позволяют предположить, что в определенный момент предмет покинул Испанию или Северную Африку и путешествовал среди еврейской диаспоры в Италии, где арабский язык не понимали, а вместо него использовали иврит», — пояснила исследовательница.

Последний штрих — западные цифры, добавленные на латинском или итальянском языке в Вероне, где астролябия в конце концов попала в руки христиан.

Поэтому эта астролябия — больше, чем просто инструмент для измерения времени; она является свидетельством обменов между арабами, евреями и европейцами в течение средневекового и раннемодерного периодов. Ее сложное путешествие подчеркивает взаимосвязь различных культур и сообществ через небольшой, но невероятно важный исторический артефакт.