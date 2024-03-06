Белорус попал в курьезную ситуацию из-за налога на авто 6.03.2024, 14:35

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Лишился машины, а через 15 лет получил «письмо счастья».

Налоговики сообщили белорусу, что ему надо платить транспортный налог на авто, который у него более 10 лет назад изъяли российские таможенники. Районный и областной суды, куда обращался автомобилист, решили, что все законно. Как пишет zerkalo.io, соответствующие решения судов Светлогорска и Гомеля опубликованы в банке судебных постановлений.

Осенью прошлого года автовладелец обратился в суд Светлогорского района с жалобой на местную налоговую инспекцию. Мужчина считал, что налоговики незаконно начислили ему 67 рублей 50 копеек транспортного налога на Volkswagen Passat, зарегистрированный на его имя. Фактически белорус автомобилем не владел: еще в 2008 году VW изъяли на российском таможенном посту, а в 2009 году российский суд решил передать машину в доход государства.

Также автомобилист сослался на Налоговый кодекс Беларуси, где сказано, что если транспорт обращен в доход государства, то владельца освобождают от уплаты налога.

Однако налоговики с жалобой не согласились и сообщили, что мужчина пропустил срок, который дается для обращения в суд.

В результате суд Светлогорского района жалобу автомобилиста не удовлетворил.

Мужчина решил обжаловать решение районного суда в Гомельском областном. Он не был согласен с тем, что пропустил срок для обращения в суд с жалобой. И полагал, что срок должен исчисляться с 28 сентября 2023 года — в этот день он получил в инспекции бумажную квитанцию для уплаты налога.

В суде автовладельцу объяснили, что налог на авто насчитывается, если оно стоит на учете в Беларуси. Когда авто снимают с регистрации, то начисления прекращаются с 1-го числа следующего месяца. До 6 октября 2022 года владельцем VW числился заявитель, а значит, за 2022 год он должен внести налог.

Доводы о том, что авто было изъято и находилось в России, а поэтому мужчина не мог снять транспорт с учета, суд счел несостоятельными. Оказывается, изъятое и обращенное в доход иностранного государства авто гнать на осмотр в ГАИ не требовалось.

Также в этом случае не работает указанная в Налоговом кодексе льгота по освобождению от уплаты налога за обращенный в доход государства транспорт — дополнение насчет льготы начало действовать только с 1 января 2023 года.

Гомельский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Фактически мужчина лишился авто в 2008 году, а «письма счастья» на оплату транспортного налога получал в течение 15 лет — до 2023-го (когда пришла платежка за 2022-й).