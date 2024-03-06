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Пропагандист Шарий заявил, что его пытались убить в Испании

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  • 6.03.2024, 14:48
  • 2,216
Пропагандист Шарий заявил, что его пытались убить в Испании
Фото: страница Анатолия Шария в facebook

Авто якобы обстреляли.

В среду, 6 марта, пророссийский блогер и подозреваемый в измене Украины Анатолий Шарий заявил, что неизвестные напали на его машину с оружием.

«Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием», - написал он в своем Telegram.

На предателя Шария с женой напали неизвестные / Коллаж: Главред, скриншоты: видео

По словам Шария, его вместе с женой пытались якобы убить два неизвестных человека. Он подчеркнул, что за это должна отвечать испанская полиция и спецслужбы.

«Должен при этом заметить, что несколько недель назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Чтобы больше с лицами и с фамилиями. Сегодня покушение происходит», - сказал Шарий.

В 2013 году Шария в Нидерландах арестовал Интерпол по запросу украинских властей. Однако в его экстрадиции Украине отказали.

По данным СБУ, свои видео Шарий создает для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб.

Анатолий Шарий сбежал в Испанию и продолжает там вести свою антиукраинскую пропагандистскую деятельность.

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