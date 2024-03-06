Пропагандист Шарий заявил, что его пытались убить в Испании

Пропагандист Шарий заявил, что его пытались убить в Испании11
- 6.03.2024, 14:48
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Авто якобы обстреляли.
В среду, 6 марта, пророссийский блогер и подозреваемый в измене Украины Анатолий Шарий заявил, что неизвестные напали на его машину с оружием.
«Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием», - написал он в своем Telegram.
По словам Шария, его вместе с женой пытались якобы убить два неизвестных человека. Он подчеркнул, что за это должна отвечать испанская полиция и спецслужбы.
«Должен при этом заметить, что несколько недель назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Чтобы больше с лицами и с фамилиями. Сегодня покушение происходит», - сказал Шарий.
В 2013 году Шария в Нидерландах арестовал Интерпол по запросу украинских властей. Однако в его экстрадиции Украине отказали.
По данным СБУ, свои видео Шарий создает для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб.
Анатолий Шарий сбежал в Испанию и продолжает там вести свою антиукраинскую пропагандистскую деятельность.