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Министерство образования планирует сократить набор абитуриентов в минские вузы

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  • 6.03.2024, 14:52
Министерство образования планирует сократить набор абитуриентов в минские вузы

А в региональные – наоборот.

Набор абитуриентов в столичные вузы будет сокращаться, а в региональные – наоборот, стимулироваться. Как сообщает belsat.eu, об этом на коллегии комитета по образованию Мингорисполкома 5 марта рассказал министр образования Андрей Иванец.

Одновременно с сокращением набора в вузы в этом году увеличится количество мест в учреждениях для получения среднеспециального образования.

Также планируется уменьшить количество платных мест в вузах и увеличить бюджетных.

«Медалисты имеют просто беспрецедентные возможности-поступление в вузы без экзаменов, в столичные – на востребованные экономикой специальности, – отметил Иванец. – В этом году мы расширили перечень. Раньше во многом это были специальности, непопулярные у абитуриентов. Мы меняем подходы и поворачиваемся лицом к молодым людям».

Ранее министр образования Беларуси предложил в несколько раз повысить размер компенсации за неотработку распределения по окончании вуза. Такие меры, по мнению чиновника, должны поспособствовать закреплению кадров на рабочих местах.

На совещании в Минске 13 февраля Лукашенко поручил создать рабочую группу и «перетряхнуть вузы». Он назвал достижением то, что в высшем образовании в Беларуси «сохранили лучшие советские традиции», однако пожаловался, что не всем молодым нашим вузам «нравится» отъезд студентов за рубеж.

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