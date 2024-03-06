Момент взрыва на Шагонарской ТЭЦ в российской Тыве показали на видео 6 6.03.2024, 15:04

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фото: Getty Images

Треть города осталась без тепла в 22-градусный мороз.

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ в российской Туве попал на видео. Это произошло утром 6 марта.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

Шагонарская ТЭЦ находится в российской республике Тува. Как сообщает губернатор региона, взрыв якобы произошел в отсеке теплоподачи, расположенном отдельно от котельной. Государственные росСМИ пишут, что произошла детонация угольной пыли.

После взрыва на ТЭЦ начался пожар. Российские СМИ твердят, что якобы в результате инцидента пострадали 23 человека. Часть из них была госпитализирована, некоторые в тяжелом состоянии.

По словам губернатора, теплоснабжение в Шагонаре приостановлено, там прогнозируются морозы до -12 градусов, а ночью до -22 градусов. Без тепла осталось около 4 тысяч человек. Всего в городе проживает более 12 тысяч человек.