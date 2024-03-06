Российские фабрики зомби 8 Сергей Громенко, «Главком»

6.03.2024, 15:22

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Путин пришел за солдатами в… детские сады.

Российское дошкольное образование – следующая жертва кремлевской пропаганды.

Российским детям еще до школы объясняют, что им нужно будет «умереть за Родину»

Милитаризация детских садов в России перестала быть только источником интернет-мемов. С февраля 2024 года критика насаждения кремлевской идеологии среди дошкольников реально карается по Административному кодексу. Включение детских садов в список целей государственной пропаганды в России стало неотвратимым.

В конце января 2024 года жительница Иркутска Наталья, приведя своего ребенка в садик, обратила внимание воспитательницы на избыток игрушек на военную тематику. Та, по словам Натальи, ответила, что в садике «проводится патриотическое воспитание, и детям объясняют, что им необходимо служить в армии и воевать, чтобы не боялись умирать за Родину». Мама попросила давать ребенку меньше военных игрушек, после чего воспитательница написала на нее донос. В суде воспитательница выдвинула свою версию происшествия: Наталья, зайдя в садик и «взглянув на портрет президента Путина, оскорбительно высказалась в его адрес, говорила, что Россия напала на Украину и потому там гибнут мирные люди». Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал Наталью по статье 20.3.3 Административного кодекса «За дискредитацию вооруженных сил» на 35 тысяч рублей. 8 февраля об этой истории сообщило издание «Люди Байкала».

«Детям объясняют, чтобы не боялись умирать за Родину». Фото из открытых источников

До недавнего времени детские сады, наряду со школами, были защищены российским законодательством от влияния государственной пропаганды. Пункт 12 статьи 27 закона №273 «Об образовании» не разрешает политической и религиозной деятельности в образовательных учреждениях. Аналогичным по содержанию является пункт 5 статьи 9 закона №95 «О политических партиях» (однако сделано исключение для органов государственной власти и местного самоуправления).

Также педагогическим работникам и другим должностным лицам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения учащихся к принятию политических убеждений или отказу от них (п. 3 ст. 48 закона №273 «Об образовании»; пп. б п. 7 ст. 48 закона) №67 «Об основных гарантиях избирательных прав»). Запрещено принуждение учащихся и воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, не допускается принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участия в агитационных кампаниях и политических акциях (п. 6 ст. 34 закона №273 «Об образовании»).

Однако в 2022-2023 гг. школы были фактически превращены в ячейки прокремлевской агитации, чему посвящен специальный доклад Украинского института будущего «Фабрики зомби: каким выйдет из школы новое поколение россиян?».

А недавно этот процесс затронул еще и детские сады.

Вслед за школами и вузами, где уже работают советники по воспитанию и проректоры по воспитательной работе, аналогичные должности могут появиться в детских садах, сообщила 1 сентября 2023 года председатель Росмолодежи Ксения Разуваева. По ее словам, сейчас ответственные за работу с молодежью есть даже во всех крупных компаниях, а отдельные ведомства по молодежной политике созданы в 60 субъектах РФ. «Пока здесь нет детских садов. Но это наш следующий шаг – и в детские сады обязательно придем!», – сказала Разуваева.

5 февраля 2024 года министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с Владимиром Путиным предложил запустить в российских детских садах патриотическое движение «Орлята России», уже действующее в начальной школе. «Мы предлагаем, уважаемый Владимир Владимирович, масштабировать этот проект и на дошкольный возраст. Эксперты, методисты и ученые говорят, что эти мероприятия типа «Орлят» нужно реализовывать в детских садах», – сказал Кравцов.

Министр сослался на кинорежиссера Никиту Михалкова, который сказал, что «воспитание начинается фактически с того момента, как ребенок перешел в детский сад, а может быть, даже и раньше». Путин не прокомментировал идею Кравцова, однако согласился с утверждением Михалкова: «Вы правы, безусловно, воспитание начинается даже не только в детсаду, а конечно раньше, наверное, при рождении ребенка».

С начала 2024 участились новости о проведении политизированных военно-патриотических мероприятий в дошкольных учреждениях. Так, 4 февраля стало известно, что детский сад №24 города Елец просит моркови, картофеля и свежих шампиньонов, чтобы отправить «Суп Vоинам Отечества». Также не откажутся от мяса. Супчики от детсада нужны «участникам СВО», «просим неравнодушных отозваться», говорится в сообщениях в группе и на сайте детского сада.

В Первоуральске Свердловской области 9 февраля для воспитанников детских садов №8, №9 и №14 провели военно-спортивную игру «Зарничка». Дети соревновались в скорости ползания по снегу с автоматами, участвовали в викторине, посвященной Дню защитников Отечества и собирали военные пазлы. Организаторы утверждают, что «праздник – прекрасная возможность весело провести время, проявить свои способности и получить полезные навыки».

18 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что до конца 2024 года федеральным проектом «Патриотическое воспитание» должно быть охвачено 72% детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет (т.е. включая воспитанников детских садов).

Учитывая, что:

российские школы превращаются в центры не просто идеологической индоктринации («единый учебник»), а именно милитаризации («парты героев», допризывная подготовка с 8-го класса),

российские вузы стали центрами пропаганды идеологии рашизма («Основы российской государственности», новый общеобязательный курс истории России), проникновение государственной идеологии в детские сады было лишь вопросом времени.

Сейчас этот процесс находится только на начальной стадии: главная нагрузка за «патриотическое воспитание» ложится на воспитателей, а не специально обученных людей, не принята общегосударственная программа мероприятий, а реализуются инициативы на местах, отсутствуют обязательные методические пособия. Однако нет оснований сомневаться в том, что все это будет внедрено по уже отработанной в школах схеме – вероятнее всего, в ближайшие два-три года. Это в свою очередь ускорит будущую идеологическую «обработку» младших школьников.

Введение единой цепи пропаганды «сад – школа – вуз» воспроизводит традиционную советскую практику (октября – пионеры – комсомольцы) и призвано облегчить Кремлю подготовку новых когорт лояльного электората и солдат-контрактников в последующие десятилетия.

А приговор в Иркутске можно рассматривать как предупреждение родителям, выражающим активное несогласие с идеологизацией и милитаризацией дошкольного образования в России.

Сергей Громенко, «Главком»