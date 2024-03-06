Знаменитый британский производитель полностью прекратит выпуск бензиновых и дизельных авто 2 6.03.2024, 15:28

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Ради запуска линейки электрокаров премиум-класса.

Jaguar уже в ближайшее время откажется от двигателей внутреннего сгорания. С 2025 года британская компания будет выпускать исключительно электромобили. Об этом рассказал руководитель североамериканского представительства Jaguar Land Rover Джо Эберхарт изданию Road and Track.

Большинство бензиновых и дизельных моделей Jaguar прекратят выпускать уже в июне нынешнего года. Однако из продажи они не исчезнут сразу — компания планирует сделать запас машин на складах, чтобы удовлетворить спрос на Jaguar до появления новых электрокаров.

Джо Эберхарт отметил, что спорткар Jaguar F-Type уже прекратили производить, однако купе и кабриолет до сих пор покупают, ведь на складах остается достаточное количество машин.

Электромобиль Jaguar I-Pace, конечно, пока останется в производстве. В 2025 году к нему присоединится первая электрическая модель нового семейства, построенная на современной платформе JEA. Это будет обтекаемый четырехместный седан-купе стоимостью $100 000 с запасом хода около 700 км.

На 2025-2026 годы запланировано презентовать еще две электрические модели. Новые Jaguar будут дороже и роскошнее, поэтому объемы производства поначалу могут снизиться до 50 000 авто в год.