Алла Пугачева жестко поставила на место Стаса Михайлова 7 6.03.2024, 15:29

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Алла Пугачева

Певец-путинист призывал уехавших из России артистов покаяться.

Российская певица Алла Пугачева, которая в начале полномасштабного вторжения выехала из РФ и поддерживает Украину, высмеяла недавнее заявление Стаса Михайлова.

Певец-путинист сказал, что якобы все артисты, которые покинули Россию, должны потом «приползти на коленях и целовать ноги», чтобы им простили.

Однако Пугачева не смогла не отреагировать на этот бред и записала видео, которое опубликовала у себя в Instagram. На нем Алла Пугачева будто пародирует низкий голос Михайлова и комментирует его слова.

«Стас Михайлов, что это с тобой? Это я - безголосая певица, старушка Алла Пугачева. Да я бы «стала перед тобой на колени», но ноги уже не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди туда возвращаться. Так что давай вперед, зарабатывай, пока можешь. Да если уж и вернусь, то честно, скажу все, что думаю. Но могу и сейчас: «М*дак ты, Стасик!», - сказала Примадонна.