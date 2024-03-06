В деревне под Минском продается стильный дом, в котором еще никто не жил 3 6.03.2024, 15:43

Цена — адекватная.

В деревне в Минском районе продается красивый дом из бревен. Он полностью готов к проживанию. Внутри получилось сохранить натуральность и добавить красок в интерьер, пишет realt.by. Потенциал у дома есть, покупатели еще могут обустроить мансардный этаж, а он уже с ремонтом. На территории также есть почти готовая баня. Цена для такого дома — хорошая. Посмотрите на него сами.

В 17 км от Минска в деревне Дубовый Лес был построен дом из оцилиндрованного бревна в 2023 году. Диаметр сосны — 200 мм. Фундамент идет с заглублением в 1,5 метра, дополнительно положили шведскую плиту в 30 см. На крыше лежит мягкая черепица. Общая площадь дома — 87,9 м².

В доме есть две обустроенные спальни, котельная, совмещенный санузел и гостиная с кухней.

Стены обработали: сперва отшлифовали, а потом прошлись пропиткой. Швы отделали герметиком. На полу в доме лежит дубовая паркетная доска и плитка Skvirel с подогревом (температурой можно управлять дистанционно).

Дом обставлен техникой Bosch, Samsung и мебелью. Из гостиной и кухни можно выйти на крытую террасу. В этих зонах много естественного света.

Совмещенном санузле сделан душ, стоит стиральная машина. Тут установлена немецкая сантехника. Раковина и столешница — искусственный камень.

Дом подходит для круглогодичного проживания: отопление — газовое, вода из собственной скважины в 57 метров, есть система с фильтрации, канализация — септик с дренажным колодцем на 5 колец, электрика — Schneider, сделана скрытая проводка в металлорукаве.

В доме есть мансардный этаж. Там есть возможность обустроить комнату или кабинет. Потолки и крышу утеплили.

Кроме дома на участке есть баня. Владельцы оценили ее готовность в 80%. Для завершения строительства есть все материалы.

Территория огорожена и занимает чуть больше 15 соток. Забор с воротами на ПДУ. На участке высажены 40 туй. Дом стоит на краю улицы.

Стоимость дома — 150 тысяч долларов.