Белорусские военные оборудовали паромную переправу через Неман 3 6.03.2024, 15:52

Зачем?

В Министерстве обороны Беларуси 6 марта показали паромные переправы, которые оборудовали на Нёмане белорусские военные из 557-й инженерной бригады.

Как пояснили в оборонном ведомстве, паромная переправа военной техники была организована в рамках контрольных занятий по тактико-специальной подготовке.

«Также военнослужащие отработали учебные вопросы по разведке водной преграды, совершили марш по пересеченной местности и организовывали связь», — рассказали подробности учений в Минобороны.