Белорусские военные оборудовали паромную переправу через Неман

Белорусские военные оборудовали паромную переправу через Неман3
- 6.03.2024, 15:52
Зачем?
В Министерстве обороны Беларуси 6 марта показали паромные переправы, которые оборудовали на Нёмане белорусские военные из 557-й инженерной бригады.
Как пояснили в оборонном ведомстве, паромная переправа военной техники была организована в рамках контрольных занятий по тактико-специальной подготовке.
«Также военнослужащие отработали учебные вопросы по разведке водной преграды, совершили марш по пересеченной местности и организовывали связь», — рассказали подробности учений в Минобороны.