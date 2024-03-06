Песков увидел американские танки на территории РФ 6.03.2024, 15:54

Пресс-секретарь Кремля забил тревогу.

Пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову привиделась «война США против РФ».

Выступая на «просветительском» марафоне «Знание. Первые», он заявил, что американцы ведут войну против России «на ее собственной территории», передает dialog.ua.

Свое заявление по поводу начала войны с США Песков аргументировал тем, что «увидел американские танки».

«Америка воюет против нас. Танки США ездят по территории Российской Федерации. Это плохо», - заявил кремлевский спикер.