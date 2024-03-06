В Беларуси запретили два популярных стиральных порошка 4 6.03.2024, 16:02

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Не прошли проверку по одному и тому же показателю безопасности.

В «черный список» Госстандарта включили два популярных стиральных порошка. Это жидкое средство для стирки Persil Color Gel. Его производит ООО «Хенкель Рус», Россия.

А также сыпучий порошок Deni Total «Сила цвета» от российского производителя ООО «ЛАБ Индастриз».

Оба порошка не прошли проверку по одному и тому же показателю безопасности – «пенообразующая способность». Специалисты Госстандарта пришли к выводу, что указанные моющие средства слишком пенятся. И их использование в стиральных машинах с фронтальной загрузкой может быть небезопасно для техники. При этом, что на упаковке указано, что порошки могут использоваться во всех типах стиральных машин.

С 8 марта указанные моющие средства официально запретили ввозить в Беларусь. И продавать их в нашей стране. Ту продукцию, которая уже поступила в продажу, должны изъять из обращения.