СМИ: В оккупированном Бердянске ликвидирована видная коллаборантка 6.03.2024, 16:27

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Жителей города призвали к особенной осторожности.

Утром в среду, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв. По предварительным данным, ликвидирована одна из организаторов фейковых российских «выборов» на оккупированных территориях.

«Ориентировочно в микрорайоне «Колония» сегодня раздался взрыв. По имеющейся информации ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске», — сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в Telegram.

Она добавила, что перед так называемыми выборами и особенно после взрыва, оккупанты увеличат количество силовиков. Галицина призвала жителей города соблюдать правила безопасности.

«Поэтому в очередной раз призываем бердянцев быть осмотрительными и осторожными. Избегать большого скопления людей, представителей «избирательных» комиссий и сами участки. Не исключены провокации со стороны оккупантов», — написала чиновница.