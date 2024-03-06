«Дозвониться сложно, отвечают вежливо, а результат не гарантируют» 2 6.03.2024, 16:20

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Жители регионов — о работе службы 115.

Коммунальная оперативно-диспетчерская служба 115 получила за прошлый год 4,7 млн обращений от жителей Беларуси. В Минске, например, темой № 1 была уборка подъездов летом и уборка снега зимой.

Ex-press.by поинтересовался у жителей Борисова и Жодино, по какому поводу они чаще всего обращаются к коммунальщикам. Выяснилось, что проблемы разные, но служба 115 не всегда работает оперативно:

«Я живу в 9-этажном доме, и у нас часто лифт не работает. Это создает серьезные неудобства для меня и других жильцов.

Недавно опять лифт сломался, но пытки решить эту проблему быстро, путем обращения в службу 115, не увенчались успехом. Что скажу: дозвониться сложно, но отвечают вежливо, а результат не гарантируют. После нескольких звонков нам сообщили, что нашу заявку передали в местные службы, однако ремонт лифта никто не прибежал выполнять срочно. Пришлось звонить и напоминать несколько раз.

Понимаю, что наличие работников, способных решить подобные проблемы, может быть ограничено, но постоянные сбои в работе лифта — это кошмар, особенно для тех, кто не в силах подниматься по лестнице».

« В своем доме я обычно самостоятельно что-то делаю. Замена лампочек, ремонт дверей, уборка снега и поддержание порядка — это все моя работа, и я делаю ее бесплатно. Однако недавно у нас возникли серьезные трудности с водой в подвале, требующие профессионального вмешательства. Попытки самостоятельно решить эту проблему оказались безуспешными, и в итоге мне пришлось обратиться в службу 115.

Писал заявки, но никто не приехал, оперативного реагирования не получилось. Начал звонить — диспетчер ставил звонок на удержание, связывался со специалистами, и не раз. Потом начали работать у нас и уехали, но в подвале вода так и осталась. Отвечали, что дворовую канализацию прочистили, но забита внутридомовая. Перекидывали проблемы, куда могли. Пришлось в исполком звонить. Несколько дней работали, но кое-как справились».

«Служба 115 никак не может повлиять на коммунальщиков, а до них можно и самому дозвониться, к конкретному начальнику, мастеру или диспетчеру. Я это давно поняла и сразу звоню в домоуправление, в ЖКХ... В 99% случаев прямого дозвона с жалобой проблема решается.

На главной странице сайта 115 висят только выполненные работы. А о просроченных работах, которых в разы больше, ни слова. Эта информация скрывается от людей, чтобы не шокировать их».

«У меня в очередной раз потек кран в кухне, и я в очередной раз позвонила в 115. Меня вежливо выслушали, сказали, что приняли мою заявку. А еще сказали, что я не должна платить сантехнику наличными, оплата будет включена в жировку. И обещали, что перезвонят мне, чтобы узнать, как выполнили работу. На следующий день пришел сантехник, что-то покрутил, кран течь перестал. Он был удивлен, что платить я ему не собираюсь, потому что я всегда давала деньги. И потом никто не перезвонил, чтобы узнать про то, как он поработал».

«Обращаемся в службу 115 из-за проблем с грязной водой. Думаю, это, особенно в многоэтажных домах Жодино, дело постоянное, хоть и бесполезное. Мягко скажем, сталкиваемся с недостаточной реакцией на свои обращения. Интересно, что власти, несмотря на жалобы жителей, утверждают, что у нас «прекрасная вода». И хотя проблема может быть и не в качестве воды, а в чем-то еще, например, в состоянии трубопроводов или системы водоснабжения в целом, но, думаю, обращений в службу 115 сотни».

«Мы сами чистим снег у дома, моем подъезды. Даже если проблемы с электричеством, зовем знакомого электрика. Не звонил ни разу в службу 115».